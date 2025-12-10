Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Perşembe Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

10.12.2025 15:55:00
Astrolog Bilge Aslı
Koç burcu ve yükselen Koç burcu günlük yorumu

Detay gerektiren işleri hızla toparlıyorsun. Küçük düzenlemeler büyük rahatlama getirebilir. Sağlık ve çalışma ritmin öne çıkıyor. Rutinlerde yapacağın bir değişiklik seni ciddi anlamda rahatlatabilir.