Komisyon 12 Aralık’ta toplanacak: Patronların asgari ücret talebi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık Cuma günü toplanacak.

İşçi tarafının katılmayacağını açıkladığı Komisyon toplantısı öncesi patronların asgari ücret talebi belli oldu.

Araştırma şirketi Loginsight’ın reel sektör yöneticileriyle yaptığı çalışmaya göre “Asgari ücret 2026’da çalışan refahını reel olarak artırır mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 54,5’i artışın reel refah yaratmayacağını, 36,6’sı “kısmen” yanıtını verdi. “Evet” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 8,9’da kaldı.

“Asgari ücret belirlenirken en çok hangi denge gözetilmeli?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle: Çalışan refahı yüzde 46,5, enflasyonla mücadele yüzde 24,8 işveren maliyet dengesi yüzde 10,9, istihdamın korunması yüzde 8,9 ve ekonomik büyüme yüzde 8,9.

Patronların 2026 yılına ilişkin ortalama asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL düzeyinde.

Marketing Türkiye'nin aktardığına göre, araştırma sonuçlarını değerlendiren Bağımsız araştırma şirketi Loginsight CEO’su Kadir Duzcu, bulguların iş dünyasında önemli bir zihniyet dönüşümüne işaret ettiğini vurguladı ve şöyle dedi:

“Araştırma bulguları, iş dünyasında ücret gündeminin giderek daha bütüncül bir zemine taşındığını; çalışan refahı ile makro ekonomik dengelerin birlikte değerlendirildiği yeni bir yaklaşımın güç kazandığını gösteriyor. Yani iş dünyası asgari ücreti artık tek başına bir maaş düzenlemesi olarak görmediğini çok net şekilde ortaya koyuyor. Kamu politikaları, enflasyonla mücadele, verimlilik ve dijital dönüşüm aynı denklem içinde ele alınıyor. Şirketlerin verimlilik ve otomasyon yatırımlarına yönelmesi, önümüzdeki dönemde ücret artışlarının sürdürülebilirliğinin ancak dönüşümle sağlanabileceğini gösteriyor. 2026’ya yaklaşırken asıl kritik soru ‘asgari ücret ne kadar artacak?’ sorusu değil; ‘bu artış şirketler ve ekonomi için nasıl sağlıklı yönetilecek?’ sorusu olacak. Bu süreci sağlıklı yönetebilen organizasyonlar ayakta kalacak.”