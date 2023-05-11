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Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Mayıs 2023 - 17:30

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Cesaretle attığınız adımların pozitif şekilde sonuçlanacağı bir gün. Daha iyisi için kendinize inancınızı kaybetmeyin. Önemli kişilerle görüşmek, önemli kararlar almak için uygun bir gündesiniz. Bundan sonraki süreçte gelecek planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.



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