Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış kararlar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Önemli kararlar alırken konuları sakin bir şekilde ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Biraz gevşeyin..
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