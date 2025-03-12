Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sağlığınıza dikkat edin sevgili koçlar, strese bağlı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızdaki değişimlere adapte olmak zor gibi görünse de uzun vadede değişimler size iyi gelecek.
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