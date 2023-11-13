Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Ticari konular, seyahatler ve eğitim alanında şanslı günlere giriyorsunuz. Uzun zamandır kafanızda dönüp duran konulara cesaretli adımlar atabilirsiniz. Hukuk alanında beklentileriniz varsa pozitif gelişmeler yaşanabilir.
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