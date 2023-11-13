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Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Kasım 2023 - 17:02

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Ticari konular, seyahatler ve eğitim alanında şanslı günlere giriyorsunuz. Uzun zamandır kafanızda dönüp duran konulara cesaretli adımlar atabilirsiniz. Hukuk alanında beklentileriniz varsa pozitif gelişmeler yaşanabilir. 

 



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