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Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Kasım 2023 - 16:47

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Motivasyonunuz bugün çok güçlü ve hareketlisiniz sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda adım atmak için tam zamanı. Dengede kalın, abartılardan kaçının. İç huzuru yakaladığınızda hayatınız her konuda yoluna girecek.



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