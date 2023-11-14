Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Kasım 2023 - 16:47

Güncelleme: 14 Kasım 2023 - 16:47

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Motivasyonunuz bugün çok güçlü ve hareketlisiniz sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda adım atmak için tam zamanı. Dengede kalın, abartılardan kaçının. İç huzuru yakaladığınızda hayatınız her konuda yoluna girecek.