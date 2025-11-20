Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Cuma Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

20.11.2025 16:21:00
Astrolog Bilge Aslı
Koç burcu ve yükselen Koç burcu

Bugün vizyonunu genişleten, ileriye bakan bir enerji aktif. Eğitim, yolculuklar, planlama ve hedef belirleme konularında hızlanma olabilir. Cesaret ve motivasyon artıyor; bir konuda net karar alma isteği doğabilir.