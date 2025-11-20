Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Cuma Koç Burcu Yorumu

Koç burcu ve yükselen Koç burcu
Bugün vizyonunu genişleten, ileriye bakan bir enerji aktif. Eğitim, yolculuklar, planlama ve hedef belirleme konularında hızlanma olabilir. Cesaret ve motivasyon artıyor; bir konuda net karar alma isteği doğabilir.
