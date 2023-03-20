Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Cesaretinizin kırıldığı günlerden geçiyorsunuz. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler var. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. Hırs yaparak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın.
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