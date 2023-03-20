Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Cesaretinizin kırıldığı günlerden geçiyorsunuz. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler var. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. Hırs yaparak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın.