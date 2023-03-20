20 Mart hangi burç? 20 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:18

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 09:18

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Mart hangi burç oluyor? 20 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

20 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1922 - Suphi Konak

1943 - Cevdet Selvi

1952 - Sadettin Teksoy

1953 - Sait Genay

1955 - Zerrin Güngör

1956 - Ayşenil Şamlıoğlu

1957 - Oğuz Haksever

1961 - Mustafa Karataş

1983 - Selin Demiratar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1882 - René Coty

1891 - Edmund Goulding

1904 - Jerzy Block

1908 - Michael Redgrave

1926 - Marge Calhoun

1927 - John Joubert

1932 - Ryszard Kotys

1937 - Lois Lowry

1945 - Pat Riley

1948 - Nikos Papazoğlu

1950 - William Hurt

1957 - Spike Lee

1958 - Holly Hunter

1968 - Paul Merson

1982 - Tomasz Kuszczak

1984 - Fernando Torres

1985 - Morgan Amalfitano

1985 - Nicolas Lombaerts

1987 - Jô

1987 - Pedro Ken

1990 - Marcos Rojo

1991 - Mattia Destro

1995 - Kei

2000 - Hwang Hyunjin