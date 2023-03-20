20 Mart hangi burç? 20 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 20 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Mart hangi burç oluyor? 20 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
20 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1922 - Suphi Konak
1943 - Cevdet Selvi
1952 - Sadettin Teksoy
1953 - Sait Genay
1955 - Zerrin Güngör
1956 - Ayşenil Şamlıoğlu
1957 - Oğuz Haksever
1961 - Mustafa Karataş
1983 - Selin Demiratar
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1882 - René Coty
1891 - Edmund Goulding
1904 - Jerzy Block
1908 - Michael Redgrave
1926 - Marge Calhoun
1927 - John Joubert
1932 - Ryszard Kotys
1937 - Lois Lowry
1945 - Pat Riley
1948 - Nikos Papazoğlu
1950 - William Hurt
1957 - Spike Lee
1958 - Holly Hunter
1968 - Paul Merson
1982 - Tomasz Kuszczak
1984 - Fernando Torres
1985 - Morgan Amalfitano
1985 - Nicolas Lombaerts
1987 - Jô
1987 - Pedro Ken
1990 - Marcos Rojo
1991 - Mattia Destro
1995 - Kei
2000 - Hwang Hyunjin
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