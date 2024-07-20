Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Kariyer hayatınızda mücadele içerisinde olduğunuz zamanlardan geçiyorsunuz. Anlaşılmadığınızı hissediyorsunuz. Biraz kendinizi sorgulamanızın zamanı geldi. Dürtüsel tavırlarınızı kontrol etmelisiniz, aksi takdirde ilişkileriniz tamamen kopma noktasına gelebilir.
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