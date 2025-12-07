Cumhuriyet Gazetesi Logo
Volkan Demirel galibiyetin ardından istifa etti: 'Bunu isteyerek yapmıyorum'

7.12.2025 17:00:00
Güncellenme:
Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Demirel, yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

beIN Sports'a konuşan Volkan Demirel şunları söyledi:

"Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."

 

