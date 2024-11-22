Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
İş hayatınıza odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili koçlar. Özgüvenle alacağınız sorumluluklar ön plana çıkmanıza sebep olacak. Bugün iş yükünüz fazla olabilir; planlı hareket edin ve planlarınızı istikrarlı bir şekilde uygulamaya çalışın.
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