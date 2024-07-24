Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Temmuz 2024 - 15:39

Güncelleme: 24 Temmuz 2024 - 15:39

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar, biraz iç dünyanıza çekilip bundan sonrası için ne istediğinize karar vermenizde yarar var. Savrulmak istemiyorsanız ayaklarınızın yere sağlam basması şart. Fazla uykuya ve alkole eğiliminiz artabilir. Gerçeklerden kaçmayın.