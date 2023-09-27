Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan veya belirsizliğin olduğu gündemler olabilir. Kendinizi ihmal edilmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. İçinize attığınız öfkenizi sağlıklı şekilde ifade etmenin bir yolunu bulun. Acele etmeyin, her şey zamanla düzelecek.
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