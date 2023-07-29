Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizde yaşadığınız zorlayıcı etkiler olaylara bakış açınızın değişmesi açısından sizi geliştiriyor. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Sizi anlamaları için insanlara zaman verirseniz o kadar da büyütecek bir şey olmadığını göreceksiniz.
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