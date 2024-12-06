Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. İnsanlardan biraz uzaklaşmak, iletişime girmemek bugün yapmanız gereken en doğru şey. İçten içe öfkeli olduğunuz konular varsa çözüm bulmak için iç dünyanıza dönmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!
- Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!