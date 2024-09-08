Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Ekonomik anlamda krizli bir gün olabilir sevgili koçlar. Geçici olabilecek konulara çok fazla takılıyorsunuz. Enerjinizi başka bir yöne aktarmanız gerekiyor. Bir hobi edinin. Öfkeyle karşılık vermek yerine sorumluluk alın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.
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