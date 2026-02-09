Değişim çoğu insan için gelişimin anahtarıdır. Ancak bazı burçlar için alışkanlıklarını bırakmak, belirsizliğe adım atmak anlamına gelir. Bu burçlar, bildikleri yolda kalmayı yeni ihtimallere tercih eder. İşte, konfor alanından çıkamayan 3 burç...

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Konfor alanının sembolü olan Boğa burcu, düzeni bozulduğunda huzurunu kaybeder. Alıştığı yaşam tarzını değiştirmek istemez, güvenli olanı sürdürmeyi tercih eder.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal güvenlik Yengeç burcu için her şeyden önce gelir. Tanıdık ortamlar, bildik insanlar ve alışılmış rutinler onun için bir sığınaktır. Bu nedenle yeni başlangıçlar ona ürkütücü gelebilir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Her şeyin kontrol altında olmasını isteyen Başak burcu, belirsizliği sevmez. Konfor alanı onun için düzen, plan ve öngörülebilirlik demektir. Risk içeren değişimlerden uzak durur.