Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.
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