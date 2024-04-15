Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Nisan 2024 - 17:42

Güncelleme: 15 Nisan 2024 - 17:42

Kova burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.