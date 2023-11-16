Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Sabit fikirli olmanızın her türlü gelişiminizin önünde engel teşkil ettiğini artık görmelisiniz. İlerlemenizin tek yolu farklı bir bakış açısı geliştirmek veya başka insanların fikirlerine kulak vermektir. Takım ruhunun önemli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz.
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