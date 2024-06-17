Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Haziran 2024 - 16:03

Güncelleme: 17 Haziran 2024 - 16:03

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, bugün yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, sağlık konuları ve iş ilişkileri gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gün. Konuları net bir bakış açısıyla göremeyebilirsiniz. Konulara fazla hassas yaklaşmamalı, mantığınızla hareket etmelisiniz.