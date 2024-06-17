Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, sağlık konuları ve iş ilişkileri gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gün. Konuları net bir bakış açısıyla göremeyebilirsiniz. Konulara fazla hassas yaklaşmamalı, mantığınızla hareket etmelisiniz.
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