Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Son zamanlarda ilişkilerinizde yaşadığınız güven sorunları, tüm insanlara karşı güveninizi kaybetmenize sebep olmuş olabilir. Fazla hassas düşünmeyin. Sizi düşündüren ve yıpratan insanları hayatınızdan çıkartmak için fazla geç kalmayın.
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