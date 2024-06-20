Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Haziran 2024 - 16:51

Güncelleme: 20 Haziran 2024 - 16:51

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Son zamanlarda ilişkilerinizde yaşadığınız güven sorunları, tüm insanlara karşı güveninizi kaybetmenize sebep olmuş olabilir. Fazla hassas düşünmeyin. Sizi düşündüren ve yıpratan insanları hayatınızdan çıkartmak için fazla geç kalmayın.