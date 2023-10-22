Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ekim 2023 - 17:08

Güncelleme: 22 Ekim 2023 - 17:08

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizin hassas bir dengede olduğu bir gün. Öfkeli tavırlarınızı kontrol etmek zorundasınız. Herkesin olaylara bakış açısı sizinki gibi olmayabilir. Esnek olmaya çalışın. Duygusuzca yaklaşımlarınız size ve çevrenize zarar veriyor.