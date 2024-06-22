Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Değişmez kararlarınızın gelişiminizin önünde engel teşkil ettiğini artık görüyorsunuz. İçinden çıkılmaz bir hale gelen sorunları çözmenin tek yolu farklı bir bakış açısı geliştirmek veya başka insanların fikirlerine kulak vermektir. Siz bunu bir düşünün.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- MHP'lilerden Özel'e 'Pınarbaşı' çıkışı
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- Ekonomistler ve siyasetçilerden 'ironili' eleştiriler