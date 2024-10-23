Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ekim Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.
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