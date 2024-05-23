Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Mayıs 2024 - 15:55

Güncelleme: 23 Mayıs 2024 - 15:55

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, gelecek planlarınız ile alakalı eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Beklemekle olmaz, bir yerden başlamalısınız. Başlangıcı yapabilirseniz gerisi gelecek. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak. İradenizi kullanın ve harekete geçin.