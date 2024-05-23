Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, gelecek planlarınız ile alakalı eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Beklemekle olmaz, bir yerden başlamalısınız. Başlangıcı yapabilirseniz gerisi gelecek. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak. İradenizi kullanın ve harekete geçin.
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