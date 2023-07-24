Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Hiç olmadığı kadar uyumlu ve sakin olduğunuz bir gün sevgili kovalar. Yeni arkadaşlıklar, iş anlaşmaları ve ilişkiler açısından harika bir gün. İnsanlara verdiğiniz fikirler onların hayatını kolaylaştırıyor. Çevreniz tarafından değer görüyorsunuz. Fikirleriniz çok, üstelik orijinal.. Fakat daha uygulanabilir olmaları için ayaklarınız yere biraz daha sağlam basmalı.
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