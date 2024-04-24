Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Aile büyüklerinizle veya üstlerinizle gerginlikler yaşanabilir sevgili kovalar. Farklı fikirlere açık olmanız gerekiyor. Siz inatlaştıkça ilişkileri daha fazla zora sokuyorsunuz. Biraz esnek olmaya çalışın. Tavizsiz tavrınız bugün pek işe yaramayacak gibi görünüyor.
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