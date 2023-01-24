Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Güzellik, estetik konuları bugün gündemde olabilir sevgili kovalar. Kararsız olabilirsiniz. Bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Hayatınızdaki değişimleri sindire sindire yapın. Parasal konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gün, fakat bugün vereceğiniz kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.
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