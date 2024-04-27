Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Sabit fikirli olmanız ve kuralcı yapınız sağlığınızı etkiliyor, sevdiklerinizin de kalbini kırıyorsunuz. İş yerinizde gizli saklı konular gündemde olabilir. Güven vermeyen kişilerle aranıza mesafenizi koyun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Savunma sanayi firmalarının ürünleri, Din dersinde!
- Akşener'den kurultayda 'veda' konuşması
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi!
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı
- Arda Güler ilk 11 çıktı ve golünü attı!
- Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!
- Serdar Aziz'den flaş paylaşım!
- Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası
- 'Arda Güler gelecek sezon...'