Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi gündemde
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem
- 'Artan maliyetler karşısında...'
- 3 üst düzey isme uzaklaştırma