Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İş hayatınızda özellikle aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Çözümsüz kalan konular biraz akışta kalmayı bekliyor. Acele etmeyin. Zamansız çözüm arayışınız sorunlara sorun ekleyebilir.
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