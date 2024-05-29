Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Mayıs 2024 - 16:21

Güncelleme: 29 Mayıs 2024 - 16:21

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün parasal konular gündeminizde olabilir sevgili kovalar. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına ertelemenizde yarar var. Bugünün belirsiz atmosferi gerçekleri görmenize engel olabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için yavaş ve temkinli adımlarla harekete geçin.