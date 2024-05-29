Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün parasal konular gündeminizde olabilir sevgili kovalar. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına ertelemenizde yarar var. Bugünün belirsiz atmosferi gerçekleri görmenize engel olabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için yavaş ve temkinli adımlarla harekete geçin.
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