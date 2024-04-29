Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Nisan 2024 - 16:33

Güncelleme: 29 Nisan 2024 - 16:33

Kova burcu ve yükselen Kova burcu:

Alışkanlıklarınızı değiştirmenin ve size zarar veren bağımlılıklardan uzaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Gelişiminize engel olan ne varsa kendinizden uzaklaştırmalısınız. Geçmiş geçmişte kaldı, yeniliklere yer açın. Rahatlayacaksınız.