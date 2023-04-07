Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün kariyer hayatınız, ortak parasal konular ve üstlerinizle ilişkiler gündemde sevgili kovalar. İnsancıl tavırlarınızın değer görmediğini fark ediyorsunuz. İnsanlara karşı mesafeli olmalısınız. Orijinal bakış açınız çok değerli fakat herkesin sizi anlamasını beklemeyin.
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