Kozmik enerji yükseliyor: 17 Şubat Kova burcunda Güneş tutulması ve burçlara etkileri

Güneş tutulmaları astrolojide yeni başlangıçların ve beklenmedik yön değişimlerinin habercisidir. 17 Şubat’ta Kova burcunda meydana gelecek Güneş tutulması, bireysel kalıpları kırma, özgürleşme ve farklı bir yol seçme cesaretini tetikliyor. Toplumsal konuların, arkadaşlıkların, ideallerin ve teknolojinin ön plana çıktığı bu süreçte, birçok burç için “eski düzen” yerini yeni bakış açılarına bırakabilir. İşte, 17 Şubat Kova burcu Güneş tutulmasının burçlara etkileri...

17 ŞUBAT KOVA BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu

Bu tutulma Koç burcu için sosyal çevre ve gelecek hedeflerini ön plana çıkarıyor. Arkadaşlık ilişkilerinde önemli değişimler yaşanabilir. Yeni projeler ve hayaller için farklı bir yol belirleyebilirsin.

Boğa Burcu

Kariyer ve toplumsal duruş Boğa burcunun gündeminde. Tutulma, iş hayatında beklenmedik bir değişimi veya yön değiştirme ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Güvenli alanın dışına çıkman gerekebilir.

İkizler Burcu

Hayata bakış açını genişleten gelişmeler yaşanabilir. Eğitim, seyahat, hukuk veya kişisel gelişim konularında yeni bir kapı aralanıyor. İnandığın değerler değişime uğrayabilir.

Yengeç Burcu

Maddi ve duygusal paylaşımlar gündeme geliyor. Borçlar, yatırımlar veya derin duygusal bağlar konusunda netleşmeler yaşanabilir. Kontrol ihtiyacını bırakman gerekebilir.

Aslan Burcu

İkili ilişkiler ve ortaklıklar bu tutulmanın ana teması. Hayatındaki bazı ilişkilerde “devam mı, tamam mı” kararı gündeme gelebilir. Dengeler yeniden kuruluyor.

Başak Burcu

Günlük düzen, iş ortamı ve sağlık konuları öne çıkıyor. Tutulma, seni yoran alışkanlıkları fark etmeni ve yeni bir rutin oluşturmanı sağlayabilir.

Terazi Burcu

Aşk, yaratıcılık ve keyif alanlarında önemli farkındalıklar yaşanıyor. Kalbini gerçekten neyin mutlu ettiğini sorgulayabilir, cesur kararlar alabilirsin.

Akrep Burcu

Aile, ev ve geçmişle ilgili konular ön plana çıkıyor. Tutulma, aile içi dengelerde değişim, taşınma ya da duygusal yüzleşmeler getirebilir.

Yay Burcu

İletişim, düşünce yapısı ve yakın çevre ilişkileri dönüşümden geçiyor. Söylediklerin ve aldığın haberler hayatında yeni bir yön belirleyebilir.

Oğlak Burcu

Maddi konular ve öz değer algısı gündemde. Tutulma, kazanç kaynaklarını ve harcamalarını sorgulatabilir. Kendine verdiğin değerle ilgili farkındalık artıyor.

Kova Burcu

Bu tutulma doğrudan seni etkiliyor. Kimliğin, hedeflerin ve hayattan beklentilerin yeniden şekilleniyor. Hayatında yeni bir dönem başlarken, eski alışkanlıkları geride bırakabilirsin.

Balık Burcu

İçe dönüş ve ruhsal farkındalık zamanı. Tutulma, bilinçaltındaki konuları açığa çıkarabilir. Dinlenmek, kabuk değiştirmek ve geçmişi kapatmak için uygun bir süreç.