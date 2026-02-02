Akın Gürlek dava açmıştı: Özgür Özel ve Murat Emir 'tazminat' ödeyecek! 'Dün Zekeriya Öz’lere zırhlı araçlar tahsis edip...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Özgür Özel ve Murat Emir’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e 150’şer bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Özgür Özel’in 17 Haziran 2025’teki Grup toplantısında sarfettiği “Şimdi buradan Akın Gürlek’e söylüyorum. Sen 2019 öncesine bakmıyorsun ya, neden? Çünkü adaletin peşinde, suçun peşinde, yolsuzluğun peşinde değilsin” şeklindeki sözleri tazminat gerekçesi sayıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in 18 Haziran 2025’teki basın toplantısında söylediği, “Akın Gürlek, senin görevin ne gerçekten? Sen Başsavcı mısın? Şimdiye kadarki Başsavcılar bu araçlara bindi mi? Bu şekilde bot şovlara gidip deniz teknesi, milyon dolarlık tekne baktı mı kendisine? veya şimdiye kadar ki Başsavcılar niye havuzlu, Boğaz'a nazır villada oturma gereği duymadı da sana yapılıyor bu?” sözleri tazminat konusu olarak gösterildi.

"DÜN ZEKERİYA ÖZ’LERE ZIRHLI ARAÇLAR TAHSİS EDİP ORDUYA OPERASYON ÇEKEN..."

Söz konusu kararın ardından Emir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Emir şunları yazdı:

"İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili belgeli ifşalarımız nedeniyle, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte tazminata ‘mahkum’ edilmişiz.

Gerekçe ne? 17 Haziran 2025’te

İBB’den savcının altına çekilen lüks aracın nedenini belgeleriyle sormak

Boğaza nazır villayı, o lüks havuzu, şatafatı ve bu özel muamelenin nedenini belgeleriyle sormak

Mesai saatinde gezilen yat fuarının nedenini sormak

Dün Zekeriya Öz’lere zırhlı araçlar tahsis edip orduya operasyon çeken zihniyet, bugün isim değiştirmiş ve demokrasiye operasyon çekiliyor.

Ancak bu defa Türkiye’ye aynı bedelleri ödetmelerine izin vermeyeceğiz!

Tazminatınız sizin olsun, hakikat bizimdir ve bu ülke hakikati öğrenmeye devam edecek!"