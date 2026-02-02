Depremzede sitem etmişti... Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e sürpriz telefon!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında deprem bölgesine yönelik ziyaretlerine başladı. Ziyaretlerin ilk durağı Osmaniye oldu.

Osmaniye’de depremzede bir ailenin evine konuk olan Özel’e konuşan bir yurttaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik tepkisini dile getirdi. Depremin ardından Bahçeli’nin hemşehrilerine yeterli destekte bulunmadığını ifade eden depremzede yurttaş, “En kara günümüzde yanımızda olmayan insan, memleketi olsa ne yazar” dedi.

Yurttaş, sözlerini “Bırakın partiyi, siyaseti… Biz onun toprağında çocuklarımızı büyütüyoruz” ifadeleriyle sürdürdü.

Depremzedenin bu sözlerinin kamuoyuna yansımasının ardından, siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

Bahçeli, Özel’i telefonla aradı. Telefon görüşmesinde Bahçeli’nin, Özel’in Osmaniye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiği öğrenildi.

Bahçeli ayrıca görüşmede Özel’in Berat Kandili’ni de kutladı.