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Libidosu her zaman düşük olan 4 burç: Bu burçlar duyguları yerine mantıkla hareket ediyor

Bazı burçlar, romantik ilişkilerinde tutku ateşini alevlendirmekte zorlanabilir. Bu burçlar için cinsellik her zaman öncelikli bir alan değildir, duygusal ve zihinsel uyum daha önemlidir.

Libidosu her zaman düşük olan 4 burç: Bu burçlar duyguları yerine mantıkla hareket ediyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:09

Astrolojide her burcun kendine özgü bir enerji alanı bulunur. Kimi burçlar için tensel yakınlık ve tutku ön plandayken, kimileri için ise bu durum biraz daha geri planda kalır. Aşağıda sıraladığımız dört burç, genellikle libidosu düşük olarak bilinir.

BAŞAK BURCU

Başak kadını veya erkeği, her adımını dikkatlice planlar. Bu titizlik, cinselliğe spontane şekilde yaklaşmayı zorlaştırır. Kendi bedenini ve partnerini fazla eleştirebilir, bu da arzuyu bastırır. Fiziksel yakınlık öncesinde ortamın düzeni, temizliği gibi detaylar daha fazla önem kazanır. Cinsellikten ziyade duygusal ve entelektüel uyum libidolarını yükselten temel faktördür.

OĞLAK BURCU

Oğlak, hayatta kariyer, statü ve güvenceye odaklanır, bu nedenle cinsellik sıklıkla ikinci plana itilir. Bu burç mensupları, duygularını sıkça kontrol altında tutar; tensel arzularını ifade etmekte çekingen olabilirler. Yoğun iş temposu ve gelecek kaygısı, spontan cinsel yakınlıkları kısıtlar. Cinsellikten önce, derin bir güven duygusu kurma gereksinimi onları geri planda tutar.

KOVA BURCU

Kova, entelektüel sohbetler, ortak fikirler ve yaratıcı projelerden daha fazla haz alır. Duygusal derinlik yerine zihinsel bağlantılar ön plandadır, bu da tensel çekimi sınırlayabilir. Monoton ilişki dinamikleri, Kova’nın ilgisini hızla düşürebilir; bu durum libidosunun da düşük görünmesine neden olur. Cinselliğe yaklaşımında geleneksel kurallara uymak yerine deneysel, ancak duygudan uzak bir tutum sergileyebilir.

TERAZİ BURCU

Terazi, ilişkide uyum ve dengeyi arar. Bu odak, bazen fiziksel tutkunun önüne geçer. Daha çok romantik jestler, sohbetler, sanat ve zarafet ilgisini çeker; fiziksel yakınlık ikincil planda kalabilir. Terazi’nin ünlü kararsızlığı, cinsel girişimleri de geciktirebilir. Kendisi yerine partnerinin duygularına odaklanarak, kendi cinsel arzusunu geri plana atabilir.


Etiketler: #Başak burcu #terazi burcu #Oğlak burcu #kova burcu

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