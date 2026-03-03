Astrolojiye göre bazı burçlar için maddi istikrar, psikolojik güven anlamına gelir. Gelir-gider dengesi bozulduğunda stres seviyesi hızla artabilir. İşte, maddi güvencesizliğe en tahammülsüz 3 burç...

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Konfor ve güven onun için vazgeçilmezdir. Maddi belirsizlik Boğa burcunun huzurunu kaçırır.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Geleceği planlayan Oğlak burcu için finansal istikrar bir zorunluluktur. Riskli yatırımlardan kaçınabilir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Hesap kitap yapmadan rahat edemez. Maddi düzensizlik zihinsel huzursuzluk yaratabilir.