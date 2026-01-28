Mesajlaşma çağında iletişim hızlandı ama beklentiler de arttı. Bazı burçlar için atılan bir mesajın cevapsız kalması, kısa sürede büyük bir krize dönüşebilir. İşte, mesaj atıp cevap beklerken krize giren 3 burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu mesajlara duygusal anlam yükler. Cevap geciktiğinde bunu kişisel algılar ve hemen endişelenmeye başlar. Sessizlik, onun için belirsizliktir.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrep burcu cevabı beklerken sakin görünse de zihni çoktan senaryolar üretmeye başlamıştır. Neden yazılmadığını analiz eder, ama bunu çoğu zaman dile getirmez.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Terazi burcu iletişimde denge ister. Mesajına cevap gelmediğinde, karşı tarafın ilgisini sorgular ve huzursuz olur. Beklemek, onun için en zor kısımdır.