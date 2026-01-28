Mesajlaşma çağında iletişim hızlandı ama beklentiler de arttı. Bazı burçlar için atılan bir mesajın cevapsız kalması, kısa sürede büyük bir krize dönüşebilir. İşte, mesaj atıp cevap beklerken krize giren 3 burç...
YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)
Yengeç burcu mesajlara duygusal anlam yükler. Cevap geciktiğinde bunu kişisel algılar ve hemen endişelenmeye başlar. Sessizlik, onun için belirsizliktir.
AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)
Akrep burcu cevabı beklerken sakin görünse de zihni çoktan senaryolar üretmeye başlamıştır. Neden yazılmadığını analiz eder, ama bunu çoğu zaman dile getirmez.
TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)
Terazi burcu iletişimde denge ister. Mesajına cevap gelmediğinde, karşı tarafın ilgisini sorgular ve huzursuz olur. Beklemek, onun için en zor kısımdır.