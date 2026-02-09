Ne yapsa karısının gözüne giremeyen 4 erkek burcu: Bu erkekler eşlerini bir türlü tatmin edemiyor

Evlilikte beklentiler, iletişim biçimi ve duygusal uyum büyük önem taşıyor. Astrolojiye göre ise bazı erkek burçları, karakter özellikleri nedeniyle eşleri tarafından sık sık eleştiriliyor ya da “yeterince” görülmüyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu burçlar çoğu zaman karısının gözüne girmekte zorlanan erkekler arasında anılıyor. İşte astroloji yorumlarında öne çıkan o dört burç...

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkeği duygusal ve korumacı yapısıyla biliniyor. Ancak aşırı hassasiyeti ve alınganlığı, eşleri tarafından zaman zaman yorucu bulunabiliyor. İyi niyetle yaptığı fedakârlıklar, beklentilerin gerisinde kalabiliyor. Duygusal iniş çıkışları, takdir yerine eleştiriyle karşılaşmasına neden olabiliyor.

TERAZİ BURCU

Uyum ve denge arayışıyla hareket eden Terazi erkeği, karar vermekte zorlanabiliyor. Sürekli orta yolu bulmaya çalışması, kararsızlık olarak algılanabiliyor. Eşini memnun etmek isterken net bir duruş sergileyememesi eleştiri konusu olabiliyor. Bu nedenle çabaları çoğu zaman yeterli görülmüyor.

BALIK BURCU

Balık erkeği romantik ve hayalperest bir karaktere sahip. Ancak gerçek hayattaki sorumlulukları ertelemesi, evlilikte sorun yaratabiliyor. Duygusal yaklaşımı, pratik beklentileri olan eşler için yetersiz kalabiliyor. Bu durum, yaptığı fedakârlıkların fark edilmemesine yol açabiliyor.

ASLAN BURCU

Aslan erkeği ilgi ve takdir bekleyen bir yapıya sahip. Kendini ön planda tutması, eşinin beklentilerini ikinci plana atıyormuş izlenimi yaratabiliyor. Yaptığı gösterişli jestler, samimiyetten uzak bulunabiliyor. Bu nedenle ne yaparsa yapsın, karısının gözüne girmekte zorlanabiliyor.