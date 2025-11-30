Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu
Ev, aile, kökler ve güvenlik temasında hızlanma var. Duygularını genelde kontrol edersin fakat bugün ani bir sınır koyma, çıkış yapma ihtiyacı gelebilir. İçsel olarak “kendi alanımı korumalıyım” duygusu baskın.
