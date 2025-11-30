Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
30.11.2025 16:16:00
Astrolog Bilge Aslı
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

 

Ev, aile, kökler ve güvenlik temasında hızlanma var. Duygularını genelde kontrol edersin fakat bugün ani bir sınır koyma, çıkış yapma ihtiyacı gelebilir. İçsel olarak “kendi alanımı korumalıyım” duygusu baskın.