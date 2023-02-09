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Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:30

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Sevgili oğlaklar, insanlarla ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. Şansınızı fazla zorlamayın. Daha adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Hırslı ve kontrolcü tavırlar bugün ilişkilerinize zarar verebilir. Değer verdiğiniz insanlardan kopmak istemiyorsanız daha ılımlı olmalısınız. Sakin kalmaya çalışın.

 



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