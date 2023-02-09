Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, insanlarla ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. Şansınızı fazla zorlamayın. Daha adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Hırslı ve kontrolcü tavırlar bugün ilişkilerinize zarar verebilir. Değer verdiğiniz insanlardan kopmak istemiyorsanız daha ılımlı olmalısınız. Sakin kalmaya çalışın.
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