Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.
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