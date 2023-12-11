Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Aralık 2023 - 19:48

Güncelleme: 11 Aralık 2023 - 19:48

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.