Günlük Burç Yorumları: 17 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Günlük Yaşam:

Odağınız tamamen ikili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda ve hayatınızdaki o en özel insanda. Ay'ın karşıt burcunuz Yengeç'teki seyri, nisan ayından beri süregelen o yoğun iş temposunun ardından sevdiklerinizle dürüst bir empati kurarak pazar gününün tadını çıkarmanızı tavsiye ediyor. Sevdiklerinize zaman ayırmak ruhunuzu dinlendirecektir.

Kariyer:

Ortaklı projeler ve iş birlikleri konusunda yeni haftaya hazırlık yapabilirsiniz. Bir sözleşmeyi veya ortaklığı dürüstlük ve güven temelinde nasıl büyüteceğinizi kurgulayacaksınız. Nisan sonundaki stratejik hamleleriniz, ortağınızdan veya müşterilerinizden gelecek dürüst ve şefkatli yaklaşımlarla nisan ayındaki o belirsizlikleri tamamen silebilir.

İlişkiler:

Uzun süreli ilişkiler ve evlilik hayatı için bugünün gökyüzü tam bir şifa kaynağı. Partnerinizle olan bağınızda güveni ve huzuru perçinlemek için dürüstçe duygularınızı ifade etmelisiniz. Bekar Oğlaklar için ciddi bir ilişki adımı atma potansiyeli çok yüksek; nisan ayından beri beklenen o kadersel karşılaşma bugün dürüst bir zeminde yaşanabilir.