Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Hayatınızda birçok konu yolunda giderken sizi tatmin etmeyen bir şeyler var. Hatalarınızı gözden geçirin ve gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun. Kendinizle ilişki kurmaya başladıkça içsel huzursuzluğunuz azalacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Üç isme ihraç yolu
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’
- 'Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını...'
- MHP'den 'Kürtçe' izni
- Trump övüyor mu? Yoksa...