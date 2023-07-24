Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 09:42

Güncelleme: 24 Temmuz 2023 - 09:42

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Sevgili oğlaklar; siz en iyisini bildiğinizi düşünürken uyumlu olmanın daha önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Üstlerinizle tartışmayın, ilişkiler geri dönüşü olmayan şekilde kopabilir. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Bugün mutluluğu seçin.. Haklı olduğunuza eminseniz, bunu kanıtlama ihtiyacınızı bugün rafa kaldırın..