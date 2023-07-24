Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar; siz en iyisini bildiğinizi düşünürken uyumlu olmanın daha önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Üstlerinizle tartışmayın, ilişkiler geri dönüşü olmayan şekilde kopabilir. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Bugün mutluluğu seçin.. Haklı olduğunuza eminseniz, bunu kanıtlama ihtiyacınızı bugün rafa kaldırın..
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