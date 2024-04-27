Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, kendinizi hasta ediyorsunuz. Duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmanın zamanı geldi de geçiyor. Dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak için uygun bir gün. Kalıcı, uzun vadeli ve sorumluluk getiren kararların adımı bugün atılabilir.
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